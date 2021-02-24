Россия оказалась на развилке сразу нескольких направлений, по которым Соединенные Штаты собираются «торпедировать» европейское сообщество, считает западноукраинский политолог и телеведущий

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, которая проходила в онлайн-режиме, президент США Джо Байден заявил, что Россия заинтересована в ослаблении единства Европы и США. Байден, по сути, обозначил Россию как главного врага Европейского союза и США. При этом он заявил буквально следующее: «Америка вернулась», имея в виду трансатлантический союз США и Европы. Перспективы отношений США с «большой Евразией» (ЕС, Россия, Китай) обсуждаем с политологом и телеведущим из Черновцов Святославом Вышинским.

— Святослав, как Вы считаете, насколько существенно, чем и как Россия может угрожать Европе, ЕС и трансатлантическому союзу США и Европы? Почему именно её в качестве угрозы демократии назначил президент США Джо Байден?

Эйфория в Украине и вежливое внимание в Европе. Бондаренко о реакции на речь Байдена © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому усилия всех американских администраций сводятся к политике разобщения ЕС (Восточная Европа против Западной), его расшатыванию через создание внешних и внутренних очагов нестабильности (в Сирии, Ливии и на Балканах), препятствованию создания единых вооруженных сил Европы, отсеканию европейской промышленности от дешевых энергоресурсов (Ливии, Ирана, Туркменистана и России). И главное — к недопущению прямого сухопутного доступа Китая к рынку Евросоюза и экономической переориентации Поднебесной на Европу. Таким образом, Россия оказалась на развилке сразу нескольких направлений, по которым Соединенные Штаты собираются «торпедировать» европейское сообщество.

Сейчас мы наблюдаем попытку «удушения» германской промышленности: санкциями против «Северного потока — 2» США дестабилизируют Германию в самый критический момент её перехода к «зелёной» энергетике. Пытаясь выбить из энергетической системы Германии дешёвый и бесперебойный источник углеводородов, американцы хотят превратить немецкую промышленность в «хромую утку», зависимую одновременно от погодных колебаний и дорогостоящих и уязвимых морских поставок сжиженного газа. Для ориентированной на экспорт германской экономики это равноценно эмбарго и обрекает её на упадок. А падение Германии означает падение Европейского союза как целого — ведь, в сущности, вся экономическая мощь Европы зиждется на немецких плечах. Без сильной Германии невозможна сильная Европа. А сильная и стабильная Германия нуждается в сильной и стабильной России как в энергетическом резервуаре — и военном противовесе НАТО.

Как Китай ловит мышей в Европе. Против Вашингтона за Восточную Европу © скриншот видео CGTN

Чем скорее Восток и Запад «состыкуются» в единое экономическое пространство, тем больше у них шансов выйти победителями в схватке с Соединенными Штатами. Градус противостояния в мире близок к ситуации 1939 года, и если стыковка не состоится — то, с моей точки зрения, произойдет экономическое обрушение и Китая, и Европы. Ставки очень высоки, и администрация Джо Байдена подняла их ещё выше.

— Почему именно Украину Байден назвал «жизненно важным вопросом для Европы и США»?

— Потому, что Украина является инструментом сдерживания и давления на Россию. В некотором роде мы — Польша образца 1939 года, у нас есть свой «Данцигский коридор» — в Крыму и Донбассе, а также непомерные амбиции, умело подогреваемые Госдепом. Украина — это «наживка» для России, а также неофициальная база НАТО в Восточной Европе, функция которой состоит в связывании большой российской военной группировки у границ Крыма и Донбасса. Когда значительные силы РФ сосредоточены в одном месте, у России меньше возможностей для маневра в Прибалтике, на Южном Кавказе и в Средней Азии, и даже в Ливии и Сирии.

Всё это существенно ограничивает военные возможности России, которых может не хватить для действий на нескольких фронтах — и даже для защиты собственных границ. Причем речь не только о конвенциональных, но и о торговых войнах — введение внешнего американского управления в украинскую госмонополию «Нефтегаз» указывает на стремление США непосредственно контролировать часть газового рынка Европы, выступая посредником и «держа руку на вентиле» украинской газотранспортной системы.

— Как Вы считаете, на какие действия своими заявлениями президент США Джо Байден толкает украинскую власть и лично президента Украины Владимира Зеленского?

— Толкает на репрессии, причём как против политической оппозиции, так и против национальной олигархии, за которыми последуют гражданское противостояние и новая война в Донбассе. Действиями, которые на первый взгляд кажутся решительными, Владимир Зеленский дестабилизирует общество и государство. Это даст ему определенные краткосрочные дивиденды, но в долгосрочной перспективе он может не удержать ни власть, ни страну. Это очень опасный путь, по которому нельзя шагать слабому президенту. Ни одно из этих действий не разрешит, а лишь обострит все существующие проблемы, обнажив слабость и несостоятельность нынешнего Украинского государства.

— Каким образом в модель европейской демократии вписываются действия Владимира Зеленского по бессудному закрытию оппозиционных украинских телеканалов и опять же бессудное наложение санкций на главного оппозиционера Виктора Медведчука и его имущество?

Философ Дугин: Россия должна возглавить «Великое Пробуждение» © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Владимир Путин, затем серией торговых и санкционных войн поддержал Дональд Трамп, а теперь присоединились и все остальные. Эпоха международного права сменяется эпохой произвола — или «правом сильного», как бы мы это ни называли. Социальные сети и корпорации блокируют страны, правительства и президентов; дипломатия перешла к языку военных интервенций и персональных и экономических санкций; конституционные права и свободы миллиардов людей попраны в связи с ситуацией в здравоохранении; экономические и логистические связи между государствами и целыми континентами разорваны.

Это время, в которое невозможен цивилизованный диалог — пользуясь случаем, каждый игрок пытается победить без правил. Кто бы мог представить, что в начале XXI века США смогут вводить санкции против ведущей страны Евросоюза? Однако это происходит, и на фоне мировых потрясений украинские инциденты никто даже не заметит. Тем более что всё происходящее на Украине в скором времени могут воспроизвести в самих Соединенных Штатах — ведь всего два месяца назад там «забанили» действующего президента! Если подобное возможно в их «демократии», то почему невозможно в нашей?

— Насколько серьезно российское руководство должно отнестись к заявлениям Байдена по всему комплексу поднятых им тем?

— Как к объявлению войны. В данном случае эта «война за европейское наследство» объявлена Китаю, но Россия в силу геополитических обстоятельств окажется едва ли не главным полем боя этой войны.

— Как Вы прогнозируете развитие дальнейших отношений по линии США — Россия?

— США будут пытаться как можно дольше затягивать запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2». В качестве компенсатора, к примеру, играя на теме гарантий для «Нафтогаза» как возможного условия снятия санкций с российско-немецкого газопровода. Для США задача-минимум — сохранить хотя бы часть газовых поставок из России в Европу через украинскую газотранспортную систему, которую они впоследствии приватизируют.

Вероятно углубление противостояния в интернете, в ходе которого не следует исключать запрета глобальных — то есть американских — социальных сетей на территории России. Техническая и медийная проработка этого сценария уже ведется.

Следует ожидать военного обострения в Донбассе, а также, по логике вещей, — дестабилизации Средней Азии, которая превратится в новую «головную боль» Кремля. И, безусловно, разжигания гражданских выступлений в самой России — условный «Навальный» остается на повестке дня.