https://ukraina.ru/20260326/stambulskiy-format-ustarel-politolog-rasskazal-o-novykh-usloviyakh-peregovorov-po-ukraine-1077165637.html
"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине - 26.03.2026 Украина.ру
"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
Стамбульский формат, который определял логику переговоров, уже устарел. В повестку должна вернуться тема денацификации Украины — политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2026-03-26T04:00
2026-03-26T04:00
2026-03-26T04:00
новости
украина
сша
ближний восток
дмитрий евстафьев
сергей лавров
дмитрий песков
украина.ру
демилитаризация
денацификация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg
Отвечая на вопрос о возможном выдвижении новых условий, Евстафьев сослался на заявления официальных лиц.Он напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что стамбульский формат уже устарел, а этот формат определял логику переговорного процесса. "Если этот формат устарел, должен быть другой", — заявил политолог."Должна вернуться на повестку дня тема денацификации Украины, то есть политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям", — пояснил эксперт.Причем демилитаризация Украины происходит в значительной степени в Персидском заливе, потому что то оружие, которое там будет сожжено, на Украину уже не попадет. Но нужно учесть, что демилитаризация без денацификации — это рецепт для ремилитаризации, подчеркнул Евстафьев.Он также затронул вопрос о будущем устройстве Украины. "Нужно вернуть в повестку дня вопрос о самоопределении украинских регионов, не только на западе, но и на востоке, тех, которые не входят в состав исторических регионов России", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия" на сайте Украина.ру.Про попытки США вернуть мировую гегемонию — в статье Владимира Скачко "Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир" на сайте Украина.ру.
украина
сша
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_20:194:2492:2048_1920x0_80_0_0_30ff3ff242bf61dddd8fcd02799261af.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
Стамбульский формат, который определял логику переговоров, уже устарел. В повестку должна вернуться тема денацификации Украины — политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о возможном выдвижении новых условий, Евстафьев сослался на заявления официальных лиц.
Он напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что стамбульский формат уже устарел, а этот формат определял логику переговорного процесса. "Если этот формат устарел, должен быть другой", — заявил политолог.
"Должна вернуться на повестку дня тема денацификации Украины, то есть политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям", — пояснил эксперт.
Причем демилитаризация Украины происходит в значительной степени в Персидском заливе, потому что то оружие, которое там будет сожжено, на Украину уже не попадет. Но нужно учесть, что демилитаризация без денацификации — это рецепт для ремилитаризации, подчеркнул Евстафьев.
Он также затронул вопрос о будущем устройстве Украины. "Нужно вернуть в повестку дня вопрос о самоопределении украинских регионов, не только на западе, но и на востоке, тех, которые не входят в состав исторических регионов России", — констатировал собеседник издания.
