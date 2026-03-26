"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине

"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине - 26.03.2026 Украина.ру

"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине

Стамбульский формат, который определял логику переговоров, уже устарел. В повестку должна вернуться тема денацификации Украины — политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2026-03-26T04:00

2026-03-26T04:00

2026-03-26T04:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении новых условий, Евстафьев сослался на заявления официальных лиц.Он напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что стамбульский формат уже устарел, а этот формат определял логику переговорного процесса. "Если этот формат устарел, должен быть другой", — заявил политолог."Должна вернуться на повестку дня тема денацификации Украины, то есть политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям", — пояснил эксперт.Причем демилитаризация Украины происходит в значительной степени в Персидском заливе, потому что то оружие, которое там будет сожжено, на Украину уже не попадет. Но нужно учесть, что демилитаризация без денацификации — это рецепт для ремилитаризации, подчеркнул Евстафьев.Он также затронул вопрос о будущем устройстве Украины. "Нужно вернуть в повестку дня вопрос о самоопределении украинских регионов, не только на западе, но и на востоке, тех, которые не входят в состав исторических регионов России", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия" на сайте Украина.ру.Про попытки США вернуть мировую гегемонию — в статье Владимира Скачко "Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир" на сайте Украина.ру.

украина

сша

ближний восток

