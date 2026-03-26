"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
Стамбульский формат, который определял логику переговоров, уже устарел. В повестку должна вернуться тема денацификации Украины — политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2026-03-26T04:00
04:00 26.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Стамбульский формат, который определял логику переговоров, уже устарел. В повестку должна вернуться тема денацификации Украины — политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о возможном выдвижении новых условий, Евстафьев сослался на заявления официальных лиц.
Он напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что стамбульский формат уже устарел, а этот формат определял логику переговорного процесса. "Если этот формат устарел, должен быть другой", — заявил политолог.
"Должна вернуться на повестку дня тема денацификации Украины, то есть политической реформы, которая должна предшествовать остальным действиям", — пояснил эксперт.
Причем демилитаризация Украины происходит в значительной степени в Персидском заливе, потому что то оружие, которое там будет сожжено, на Украину уже не попадет. Но нужно учесть, что демилитаризация без денацификации — это рецепт для ремилитаризации, подчеркнул Евстафьев.
Он также затронул вопрос о будущем устройстве Украины. "Нужно вернуть в повестку дня вопрос о самоопределении украинских регионов, не только на западе, но и на востоке, тех, которые не входят в состав исторических регионов России", — констатировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
