События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 26.03.2026 Украина.ру
События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 26.03.2026 Украина.ру
События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 26 марта телеграм-канал Украина.р
2026-03-26T04:21
2026-03-26T04:21
🟥 ВС РФ освободили Никифоровку восточнее Славянска и Краматорска, — Минобороны РФ;🟥 ВС и ВКС РФ продолжают удары по украинской энергетике по все территории противника;🟥 ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске;🟥 Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России;🟦 На Украине, тем временем, пытаются разобраться с бунтом нардепов;🟦 Пока некоторые депутаты, сидящие под подозрением по воле главы киевского режима Владимира Зеленского, подают в суд на главкома-мясника;🟦 Но лишившись, по сути, собственного парламента, Украина упорно лезет в чужие;🟦 Впрочем, это не мешает заниматься любимым делом — грести людей на убой;🟦 Вот только банды людоловов всё чаще рискуют столкнуться с топором, или даже автоматной очередью;🟦 Поэтому просроченный по старинке давит удушающими законопроектами;🟦 Что, впрочем, не мешает бежать из страны не только пограничникам, но и записным "патриотам";🟦 Тем временем, внешняя политика продолжает катиться в тартарары — Венгры перекрывают газ, а немцы передумали слать ракеты;🟦 С другой стороны, прибалты за дружественный огонь разве что спасибо не сказали;🟦 А ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться после ударов Израиля.Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Военная сводка за 25 марта от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
славянск
краматорск
украина
новороссийск
венгрия
германия
прибалтика
иран
израиль
ближний восток
Украина.ру
украина.ру, новости, дзен новости сво, наступление вс рф, вс рф, война на украине, россия, славянск, краматорск, фсб, вкс, украина, ким чен ын, владимир зеленский, новороссийск, венгрия, германия, прибалтика, иран, израиль, ближний восток, война в иране, удар по ирану, военная эскалация, мобилизация на украине
Украина.ру, Новости, дзен новости СВО, наступление ВС РФ, ВС РФ, война на Украине, Россия, Славянск, Краматорск, ФСБ, ВКС, Украина, Ким Чен Ын, Владимир Зеленский, Новороссийск, Венгрия, Германия, Прибалтика, Иран, Израиль, Ближний Восток, война в Иране, удар по Ирану, военная эскалация, мобилизация на Украине

События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"

04:21 26.03.2026
 
Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 26 марта телеграм-канал Украина.р
🟥 ВС РФ освободили Никифоровку восточнее Славянска и Краматорска, — Минобороны РФ;
🟥 ВС и ВКС РФ продолжают удары по украинской энергетике по все территории противника;
🟥 ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске;
🟥 Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России;
🟦 На Украине, тем временем, пытаются разобраться с бунтом нардепов;
🟦 Пока некоторые депутаты, сидящие под подозрением по воле главы киевского режима Владимира Зеленского, подают в суд на главкома-мясника;
🟦 Но лишившись, по сути, собственного парламента, Украина упорно лезет в чужие;
🟦 Впрочем, это не мешает заниматься любимым делом — грести людей на убой;
🟦 Вот только банды людоловов всё чаще рискуют столкнуться с топором, или даже автоматной очередью;
🟦 Поэтому просроченный по старинке давит удушающими законопроектами;
🟦 Что, впрочем, не мешает бежать из страны не только пограничникам, но и записным "патриотам";
🟦 Тем временем, внешняя политика продолжает катиться в тартарары — Венгры перекрывают газ, а немцы передумали слать ракеты;
🟦 С другой стороны, прибалты за дружественный огонь разве что спасибо не сказали;
🟦 А ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться после ударов Израиля.
Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Военная сводка за 25 марта от канала "Дневник Десантника".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
