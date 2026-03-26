"Влезли британцы": Евстафьев объяснил, кому выгодна пауза в переговорах по Украине - 26.03.2026 Украина.ру
"Влезли британцы": Евстафьев объяснил, кому выгодна пауза в переговорах по Украине
В переговорном процессе вокруг Украины возникла пауза. Главный бенефициар зависания — Лондон, потому что он имеет возможность переформатировать киевскую хунту и систему помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2026-03-26T04:30
Отвечая на вопрос журналиста о том, кому выгодна пауза в переговорах по Украине, Евстафьев объяснил, что главный бенефициар зависания процесса — Лондон. Именно он имеет возможность переформатировать киевскую хунту и систему помощи Украине. "Старый аристократический Лондон является непосредственным участником этого конфликта. Факт британских дестабилизационных действий на Украине проговаривается на российском официальном уровне", — заявил Евстафьев.По его мнению, главная причина зависания переговоров по не только в том, что "британка гадит"."А в том, что позиции, которые обсуждались в ходе процесса, сильно отстают от ситуации на земле. И в разрыв между тем, о чем договорились в Анкоридже, и тем, что существует сейчас на земле, влезли британцы", — констатировал собеседник издания.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
В переговорном процессе вокруг Украины возникла пауза. Главный бенефициар зависания — Лондон, потому что он имеет возможность переформатировать киевскую хунту и систему помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос журналиста о том, кому выгодна пауза в переговорах по Украине, Евстафьев объяснил, что главный бенефициар зависания процесса — Лондон. Именно он имеет возможность переформатировать киевскую хунту и систему помощи Украине.
"Старый аристократический Лондон является непосредственным участником этого конфликта. Факт британских дестабилизационных действий на Украине проговаривается на российском официальном уровне", — заявил Евстафьев.
По его мнению, главная причина зависания переговоров по не только в том, что "британка гадит".
"А в том, что позиции, которые обсуждались в ходе процесса, сильно отстают от ситуации на земле. И в разрыв между тем, о чем договорились в Анкоридже, и тем, что существует сейчас на земле, влезли британцы", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условия" на сайте Украина.ру.
Об угрозе наземной операции США против Ирана — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
06:20"Придется пойти на поклон к Орбану". Что говорят на Украине о конфликте с Будапештом
06:10Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте
06:06Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине
06:00"Что останется от Украины и сколько будет украинцев?" Эксперты и политики гадают о будущем Украины и мира
05:45"Второй фронт Зеленского": Ищенко рассказал, почему Киев не оставляет выбора Будапешту
05:30"Флаговтык" или война до конца: Евстафьев про два неудобных варианта для Трампа в Иране
05:15"Станут лакомой целью для иранцев": Блохин о переброске морпехов США в Персидский залив
05:00Молниеносной войны не получилось: ситуация в Иране для Трампа вышла из-под контроля — эксперт
04:45"Победа или смерть": политолог о тупике Трампа в Иране и последствиях убийства Лариджани
04:30"Влезли британцы": Евстафьев объяснил, кому выгодна пауза в переговорах по Украине
04:21События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:15"Мы в ЕС, а украинцы под дверью скребутся": Ищенко объяснил, как венгры относятся к Украине
04:06При атаке дрона в Белгородской области пострадала мирная жительница — Гладков
04:00"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
03:50Над Ленобластью уничтожено более 20 украинских БПЛА — губернатор
03:33Пытки пленных и секретные тюрьмы: Россия передала в ООН два доклада о преступлениях киевского режима
02:50Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, в регионе активно работает ПВО
02:12Военная сводка за 25 марта от канала "Дневник десантника"
01:51Мирошник назвал число мирных граждан, погибших и пострадавших от рук боевиков ВСУ с 2022 и 2014 годов
01:20СБУ расширяет показательные карательные операции по всей Украине
Лента новостейМолния