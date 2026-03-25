https://ukraina.ru/20260325/terroristu-iz-stavropolskogo-kraya-dali-12-let-1077161498.html

Террористу из Ставропольского края дали 12 лет

Жителя Ставропольского края признали виновным в совершении преступлений террористической направленности. Об этом 25 марта сообщил Следственный комитет России

2026-03-25T19:48

новости

россия

ставропольский край

украина

ск рф

фсб

мвд

приговор

криминал

терроризм

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060989415_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_f1fe9b266d3780af627411ce1b03f453.png

СК России по Ставропольскому краю собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении уголовных преступлений - пропаганде терроризма и участии в деятельности террористической организации. В мае 2023 года фигурант вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. "Летом 2023 года, действуя по поручению куратора, он осуществил фотосъемку железнодорожных путей с указанием географических координат, после чего отправил полученные данные представителю террористической организации, - рассказали в СК РФ. - Кроме того, мужчина изготовил и расклеил в общественных местах листовки с изображением символики данной организации". В целях конспирации фигурант использовал маску, темные очки и перчатки. Исполняя задание куратора, он попытался поджечь электрощитовую будку телевышки в Предгорном округе, но не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена благодаря межведомственному взаимодействию следователей СК и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД."Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из них первых трех лет - в тюрьме", - констатировали в СК РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

