Террористу из Ставропольского края дали 12 лет
Жителя Ставропольского края признали виновным в совершении преступлений террористической направленности. Об этом 25 марта сообщил Следственный комитет России
2026-03-25T19:48
новости
россия
ставропольский край
украина
ск рф
фсб
мвд
приговор
криминал
терроризм
СК России по Ставропольскому краю собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении уголовных преступлений - пропаганде терроризма и участии в деятельности террористической организации.
В мае 2023 года фигурант вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
"Летом 2023 года, действуя по поручению куратора, он осуществил фотосъемку железнодорожных путей с указанием географических координат, после чего отправил полученные данные представителю террористической организации, - рассказали в СК РФ. - Кроме того, мужчина изготовил и расклеил в общественных местах листовки с изображением символики данной организации".
В целях конспирации фигурант использовал маску, темные очки и перчатки. Исполняя задание куратора, он попытался поджечь электрощитовую будку телевышки в Предгорном округе, но не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена благодаря межведомственному взаимодействию следователей СК и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из них первых трех лет - в тюрьме", - констатировали в СК РФ.
