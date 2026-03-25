Террористу из Ставропольского края дали 12 лет - 25.03.2026 Украина.ру
Террористу из Ставропольского края дали 12 лет
Террористу из Ставропольского края дали 12 лет - 25.03.2026 Украина.ру
Террористу из Ставропольского края дали 12 лет
Жителя Ставропольского края признали виновным в совершении преступлений террористической направленности. Об этом 25 марта сообщил Следственный комитет России
2026-03-25T19:48
2026-03-25T19:48
СК России по Ставропольскому краю собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении уголовных преступлений - пропаганде терроризма и участии в деятельности террористической организации. В мае 2023 года фигурант вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. "Летом 2023 года, действуя по поручению куратора, он осуществил фотосъемку железнодорожных путей с указанием географических координат, после чего отправил полученные данные представителю террористической организации, - рассказали в СК РФ. - Кроме того, мужчина изготовил и расклеил в общественных местах листовки с изображением символики данной организации". В целях конспирации фигурант использовал маску, темные очки и перчатки. Исполняя задание куратора, он попытался поджечь электрощитовую будку телевышки в Предгорном округе, но не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена благодаря межведомственному взаимодействию следователей СК и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД."Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из них первых трех лет - в тюрьме", - констатировали в СК РФ.
россия
ставропольский край
украина
новости, россия, ставропольский край, украина, ск рф, фсб, мвд, приговор, криминал, терроризм
Новости, Россия, Ставропольский край, Украина, СК РФ, ФСБ, МВД, приговор, криминал, терроризм

Террористу из Ставропольского края дали 12 лет

Жителя Ставропольского края признали виновным в совершении преступлений террористической направленности. Об этом 25 марта сообщил Следственный комитет России
СК России по Ставропольскому краю собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении уголовных преступлений - пропаганде терроризма и участии в деятельности террористической организации.
В мае 2023 года фигурант вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
"Летом 2023 года, действуя по поручению куратора, он осуществил фотосъемку железнодорожных путей с указанием географических координат, после чего отправил полученные данные представителю террористической организации, - рассказали в СК РФ. - Кроме того, мужчина изготовил и расклеил в общественных местах листовки с изображением символики данной организации".
В целях конспирации фигурант использовал маску, темные очки и перчатки. Исполняя задание куратора, он попытался поджечь электрощитовую будку телевышки в Предгорном округе, но не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена благодаря межведомственному взаимодействию следователей СК и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из них первых трех лет - в тюрьме", - констатировали в СК РФ.
