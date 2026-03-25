Россия сорвала аферу Зеленского

Появляются новые инсайды относительно прошедших переговоров в Майами между украинской и американской делегациями, и они, по сути, подтверждают те утечки и предположения, которые звучали ранее.

2026-03-25T21:33

Речь идёт о том, что ключевым камнем преткновения был и остаётся вопрос отведения украинских Вооружённых сил с территории ЛДНР и Донбасса. По тем самым вбросам, где источник описывается как человек, имеющий непосредственное отношение к переговорам с украинской стороны, можно сделать вывод, что по всем остальным вопросам Зеленский, а именно он сейчас является главной проблемой, готов к компромиссам, но по вопросу отвода не готов категорически.И это логично в его внутренней политической логике, потому что речь идёт не просто о военном решении, а о его личной политической судьбе. Зеленский и, судя по всему, его ближайшее окружение, включая затаившегося в тени Ермака, убеждены, что в случае согласия на отведение войск с Донбасса шансов на переизбрание у него не будет вообще. Другое дело, что эти шансы, по большому счёту, и так стремятся к нулю, но в их восприятии именно этот шаг становится точкой невозврата. Соответственно, Банковая пыталась разыграть две ключевые линии воздействия на Вашингтон. Первая, - это попытка обменять проведение выборов президента Украины в 2026 году на снятие требования по отводу войск. Вторая, - это та самая история с "дроновой сделкой", попыткой заинтересовать Трампа и его окружение технологическим пакетом, связанным с беспилотниками, прежде всего с дронами-перехватчиками. Но и здесь ситуация для Киева выглядит крайне уязвимой. Во-первых, Трамп уже несколько раз демонстративно отказывался от этой темы. Во-вторых, у американцев имеется серьёзное раздражение из-за истории с финансированием разработок тех самых дронов-перехватчиков, связанного с именем Эрика Шмидта, где речь идёт о десятках миллионов долларов, которые были вложены, но не дали внятного результата, соответствующего заявленным характеристикам, а попросту были распилены.На этом фоне особенно показательно, что сами американцы начинают активно развивать собственные решения в сегменте ударных беспилотников, по сути переходя к концепции массовых дешёвых дронов, аналогичных "шахедам" или "гераням", которые доказали свою эффективность. И в этой логике становится очевидным следующий этап эволюции, это как раз системы противодействия, то есть дроны-перехватчики.Украина пыталась продать идею, что такие решения у неё уже есть, что они поставлены на поток, что речь идёт о серийном производстве, вплоть до заявлений о тысячах единиц. Но по факту всё, что сейчас просматривается через реальные программы с участием Дании, Великобритании и Германии касается в основном тактического уровня. Это решения для борьбы с FPV-дронами, то есть фронтовые перехватчики, работающие на короткой дистанции. И именно здесь возникает разрыв между заявленной картиной и реальностью. Потому что продавалась история про некую почти универсальную систему противодействия воздушным угрозам, а по факту речь идёт о достаточно узком сегменте, пусть и важном, но не решающем проблему в целом. Поэтому вся эта линия с "дроновой сделкой" выглядит всё менее убедительной для американцев, а значит, и как инструмент воздействия на Трампа она не работает. И в результате мы снова возвращаемся к исходной точке, к вопросу Донбасса, который остаётся главным узлом, вокруг которого и будет дальше закручиваться вся переговорная конструкция.Если же говорить о дронах-перехватчиках, которые способны перехватывать ударные дальнобойные изделия типа "Шахед" или "Герань", то это уже совершенно другой уровень и другая технологическая история, и именно на этом направлении, по сути, и произошёл провал, о котором сейчас всё чаще говорят, потому что именно здесь Зеленский и его окружение не просто не дотянули, а, если говорить прямо, кинули тех, кто вкладывался в эту тему, включая Эрика Шмидта, технологического инвестора, советника Пентагона и человека из круга спонсоров Трампа.На этом фоне особенно показательно, что сегодня начинают появляться комментарии уже с украинской стороны о том, что Россия фактически тестирует новый формат применения ударных беспилотников, условно называемый "дрон-ракета", и модернизирует существующие "Герани", которые на Украине по инерции продолжают называть "Шахедами", хотя реальность давно ушла вперёд, и речь идёт уже о продуктах, прошедших серьёзную эволюцию как по части конструкции, так и по части тактики применения, при этом сами иранские образцы также изменились за последние годы, и это уже не те изделия, что были два или три года назад.Фактически мы видим стремительное развитие технологии, когда беспилотники начинают работать не поодиночке, а в роях, способны накапливаться, выходить на цель одновременно, маневрировать по высоте и маршруту, идти как на сверхмалых, так и на больших высотах, демонстрировать устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, и на этом фоне заявления о наличии у Украины эффективных перехватчиков выглядят всё менее убедительно, тем более что сами же украинские источники признают ограничение по скорости опытных образцов таких перехватчиков на уровне примерно 200-300 километров в час, что критически недостаточно для перехвата российских ударных дронов последнего поколения.И вот в этой логике особенно показателен вчерашний опыт с массовым применением ударных беспилотников по территории, контролируемой Киевом, когда, по данным украинских мониторинговых ресурсов, речь могла идти о десятках прилетов, значительная часть которых пришлась по западным регионам страны, и здесь важно не столько точное число, сколько сам масштаб и последствия, потому что именно реакция и поведение украинской стороны, это полумолчание и попытка не акцентировать внимание на результатах, говорит о многом.Когда фиксируются не единичные попадания, а массовые прилёты, когда счёт идёт на десятки поражённых объектов, это уже не вопрос случайных прорывов, а системная проблема, указывающая на то, что существующая конфигурация ПВО не справляется с нагрузкой, и никакие заявления о наличии массовых дронов-перехватчиков эту картину не подтверждают, потому что если бы такие системы действительно работали в заявленных объёмах, мы бы видели совершенно другую статистику. В этом смысле очень показателен скандал между мэром Львова Садовым и руководителем украинских сил беспилотных технологий "Мадьяром" Броуди. Первый, вчера, после мощнейших поражений по всему Львову, задался вопросом как так получается, если по официальным отчетам украинской ПВО почти все сбили. Броуди в ответ солгала про 16 не сбитых БПЛ по всей Украине, и предложил Садовому заткнуться.Но, правда, тут явно на стороне мэра Львова. Да, пока небо киевского режима еще не превратилось в решето окончательно. Да, используется советское наследие, которое в своё время было собранно по всему миру, применяются зенитные средства стрелкового типа, задействуются вертолёты, используются переоборудованные гражданские самолёты, но всё это уже носит фрагментарный характер и не даёт системного результата против массированных волн ударных беспилотников. И именно поэтому, когда мы видим такую плотность ударов и такую долю достигших целей аппаратов, становится очевидно, что либо перехватчики существуют в виде единичных или опытных образцов, либо их эффективность крайне ограничена (вероятнее всего), и в этих условиях вся история с "дроновой сделкой", на которую делал ставку Киев, начинает окончательно рассыпаться, потому что реальность поля боя, как это часто бывает, оказывается куда более жёстким и беспощадным арбитром, чем любые презентации и заявления.И даже с дронами их система ПВО уже не справляется, и это не вопрос частных эпизодов, а устойчивая тенденция, потому что проблемы у них не только с беспилотниками, они не справляются с баллистикой, крайне ограниченно и нестабильно работают по крылатым ракетам, и в целом конфигурация противовоздушной обороны проседает по всем ключевым направлениям. Дефицит ракет PAC 2 и PAC 3 для комплексов Patriot уже носит тотальный характер. Киев еще получает фрагментарные партии от Германии, от скандинавских государств, а также использует старые запасы ракет, в первую очередь британские, из семейства AIM, которые находились на длительном хранении и сейчас адаптируются под украинские носители, включая F 16 и даже модернизированные советские самолёты. Но всё это выглядит как латание дыр, а не как системное решение, потому что в реальности ПВО Украины перегружена и истощена, и массированные атаки, вне зависимости от точного числа применённых беспилотников, показывают именно это, показывают неспособность отражать волны ударов, когда счёт идёт на десятки и сотни целей, действующих одновременно и в разных режимах.В этой ситуации вся история, которую пытается продавать Зеленский, превращается в торговлю воздухом, причём в буквальном смысле, потому что он продолжает предлагать эту концепцию даже тем, от кого зависит, включая Трампа, рассчитывая на многомиллиардные контракты в рамках сделки, но продает он то, чего, по сути, нет. И американцы это прекрасно понимают.

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

