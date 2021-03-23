Полиция сообщила о подозрении еще одному участнику беспорядков у Офиса президента Украины 20 марта. Об этом 23 марта сообщило издание «Страна» со ссылкой на Telegram-канал «Самозащита»

«Пусть попробуют»: сторонник Стерненко пригрозил властям, обвинившим его в хулиганстве © REUTERS, Valentyn Ogirenko Алексею Билковскому — члену движения "Гонор". Дата и время суда будут известны позже», — говорится в сообщении.

Ранее Нацполиция озвучила список всех участников погрома на Банковой, которые попали в поле зрения правоохранителей или запечатлены на видео. Среди них: Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд, суд назначил ему круглосуточный домашний арест), Сергей Филимонов (лидер «Гонора», ему уже вручили подозрение), Вадим Адамов, Роман Ратушный, Алексей Билковский (ему также вручено подозрение), Олег Кобезский и Денис Мищенко.

Акция в поддержку радикала Сергея Стерненко, осужденного на семь лет за похищение одесского депутата Сергея Щербича, состоялась 20 марта под зданием Офиса президента. Здание облили краской, забросали файерами, пытались сжечь официальную табличку перед входом, разбили окна и оставили на фасаде надписи.

По данным ОПУ, сторонники Стерненко нанесли ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей).