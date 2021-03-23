Автобус с украинцами, который попал в ДТП возле польского города Кашице 22 марта, ехал в сторону украинской границы. Об этом генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил ТСН 22 марта

В Польше перевернулся автобус с 10 украинцами, есть жертвы © ГСЧС рассказал он.

По предварительным данным, автобус попал в ДТП из-за скользкой дороги.

На данный момент генконсул не может назвать, из каких областей Украины пострадавшие, но ему известно, что возвращающиеся сейчас на родину украинцы из Черновцов и Ивано-Франковска.

В начале марта на том же самом месте возле Кашице так же перевернулся украинский рейсовый автобус. Тогда пять украинцев погибли и десятки попали в больницы. Четверо до сих пор проходят лечение, двое — в тяжелом состоянии.