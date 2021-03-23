«Пять человек находятся в госпитале. Одна женщина — в тяжелом состоянии. Именно сейчас эту потерпевшую перевозят в Жешув, где ей будут делать операцию. У остальных — поломанные конечности, ушибы, но их жизни ничего не угрожает. Как сообщалось утром, второй водитель автобуса, который не находился за рулем, погиб. Другой водитель находится в больнице», — рассказал он.
По предварительным данным, автобус попал в ДТП из-за скользкой дороги.
На данный момент генконсул не может назвать, из каких областей Украины пострадавшие, но ему известно, что возвращающиеся сейчас на родину украинцы из Черновцов и Ивано-Франковска.
В начале марта на том же самом месте возле Кашице так же перевернулся украинский рейсовый автобус. Тогда пять украинцев погибли и десятки попали в больницы. Четверо до сих пор проходят лечение, двое — в тяжелом состоянии.