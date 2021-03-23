ЛДПР и лично ее лидер Владимир Жириновский всегда не признавали Украину после большевистского переворота, насильственную украинизацию с 1920 по 1939 год, а также «незаконные» Беловежские соглашения о распаде СССР. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жириновский о том, чего нет, но могло быть 30 лет назад © РИА Новости, Илья Питалев

«Мы долго предлагали и приветствовали начало выдачи русских паспортов, то есть возможности получения российского гражданства. Поэтому всё идет в соответствии с пожеланием жителей Донецкого региона и Луганска. Будем рады, чтобы наступил тот день, когда вы станете частью государства Российского, как получили жители Абхазии и Южной Осетии, которых мы признали как независимых», — сказал Жириновский.

Политик подчеркнул, что было бы лучше, если бы Донбасс стал частью России, чтобы полностью обеспечить безопасность региона, чтобы всё отремонтировать и дальше развивать его уже в составе России, как это и было при царе.

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