Парламентарий также отметил, что он и его партия всегда с подозрением относились к президентам Кравчуку, Кучме, Ющенко, Януковичу, Порошенко, Зеленскому, поскольку они все приходили к власти за счёт поддержки русскоязычных жителей Юго-Востока Украины, но обманывали своих избирателей.
«Мы долго предлагали и приветствовали начало выдачи русских паспортов, то есть возможности получения российского гражданства. Поэтому всё идет в соответствии с пожеланием жителей Донецкого региона и Луганска. Будем рады, чтобы наступил тот день, когда вы станете частью государства Российского, как получили жители Абхазии и Южной Осетии, которых мы признали как независимых», — сказал Жириновский.
Политик подчеркнул, что было бы лучше, если бы Донбасс стал частью России, чтобы полностью обеспечить безопасность региона, чтобы всё отремонтировать и дальше развивать его уже в составе России, как это и было при царе.
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