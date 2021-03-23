Своими атаками на оппозицию президент Украины Владимир Зеленский сам загоняет себя в ситуацию, когда в России с ним никто не будет разговаривать. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: США пользуются тем, что украинские олигархи неспособны договариваться © Facebook, Алексей Якубин Виктора Медведчука являются элементами давления на Россию с целью потребовать от нее неких уступок.

Даже если Зеленский думает таким образом вынудить Россию пойти на какой-то контакт с ним, то сейчас может возникнуть обратная ситуация, подчеркнул эксперт.

«Сейчас еще стала звучать некая милитаристская риторика. Но это тоже проигрышный для власти вариант, когда на фоне социально-экономических проблем, которые создала сама власть, пытаются отвлечь внимание общества», — указал Якубин.

Из-за нерешенного Зеленским вопроса тарифов на услуги ЖКХ две трети избирателей для него точно потеряны, а этими решениями украинский президент себя дополнительно делегитимирует, заключил собеседник издания.

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