Сейчас озвучивается версия, что предпринятые украинскими властями во главе с Зеленским закрытие оппозицинных телеканалов и санкции в отношении Виктора Медведчука являются элементами давления на Россию с целью потребовать от нее неких уступок.
Даже если Зеленский думает таким образом вынудить Россию пойти на какой-то контакт с ним, то сейчас может возникнуть обратная ситуация, подчеркнул эксперт.
«Сейчас еще стала звучать некая милитаристская риторика. Но это тоже проигрышный для власти вариант, когда на фоне социально-экономических проблем, которые создала сама власть, пытаются отвлечь внимание общества», — указал Якубин.
Из-за нерешенного Зеленским вопроса тарифов на услуги ЖКХ две трети избирателей для него точно потеряны, а этими решениями украинский президент себя дополнительно делегитимирует, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.