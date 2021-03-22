Президент РФ Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Путин вакцинируется от коронавируса: названа дата © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Отвечая на вопрос, какую вакцину выбрал президент, Песков сказал: «Одну из трех наших. Все хорошие и надежные».

На сегодняшний день в России зарегистрированы и разрешены к широкому применению три вакцины.

«Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») помимо России зарегистрирована еще в более чем 30 странах мира, а также имеет поданную заявку на регистрацию в ЕС и на одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это генно-инженерная векторная вакцина на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. Вводится двукратно с интервалом в три недели. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания — 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев — уже доказано).

«ЭпиВакКорона» помимо России зарегистрирована в Туркменистане. Это генно-инженерная пептидная вакцина на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в две-три недели. Иммунологическая эффективность 100%. Иммунная защита, как ожидается, будет действовать не менее года.

«КовиВак» была зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, ожидает проведения процедуры одобрения ВОЗ и регистрации в зарубежных странах. Это цельновирионная инактивированная вакцина на основе «убитого» целого коронавируса. Это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века. Вводится дважды внутримышечно с интервалом в две недели. Иммунологическая эффективность составляет 85%. Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований.