«Тогда мы, может, чего-то не понимали, но ситуация была серьезная. Чудом, благодаря усилиям и мудрости [бывшего мэра Геннадия] Кернеса, который тогда принял ситуацию, и благодаря мудрости людей, которые не перешли тонкую грань, сегодня в Харькове нет "ХНР"», — сказал Терехов.
Он напомнил, что у огромного количества харьковчан есть родственники в близлежащих областях России.
«До Белгорода 45 километров, до России — 25. Понятно, что экономика Харькова еще при СССР была интегрирована в экономику РФ, мы выпускали полупродукты, которые собирались в комплект уже в Российской Федерации. В быту мы все говорим на русском языке, мало кто говорит на украинском. Я никогда не забуду облгосадминистрацию, возле которой выстроились вереницы машин, и людей с российскими флагами. Это были украинские машины, украинские студенты, наши дети, но они кричали и махали российскими флагами. Только искру высеки, а дальше остановить очень сложно. Почему здесь было такое количество людей, которые хотели сделать "ХНР", это вопрос не к нам — есть правоохранительные органы, есть пограничники», — объяснил Терехов.
Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. После этого власти Украины начали против них военную операцию. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.