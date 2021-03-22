В 2014 году Харьков был в шаге от того, чтобы стать очередной народной республикой, не подконтрольной властям Украины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, передает 22 марта «Бабель»

Арестович: Киев не намерен бомбить Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк сказал Терехов.

Он напомнил, что у огромного количества харьковчан есть родственники в близлежащих областях России.

«До Белгорода 45 километров, до России — 25. Понятно, что экономика Харькова еще при СССР была интегрирована в экономику РФ, мы выпускали полупродукты, которые собирались в комплект уже в Российской Федерации. В быту мы все говорим на русском языке, мало кто говорит на украинском. Я никогда не забуду облгосадминистрацию, возле которой выстроились вереницы машин, и людей с российскими флагами. Это были украинские машины, украинские студенты, наши дети, но они кричали и махали российскими флагами. Только искру высеки, а дальше остановить очень сложно. Почему здесь было такое количество людей, которые хотели сделать "ХНР", это вопрос не к нам — есть правоохранительные органы, есть пограничники», — объяснил Терехов.

Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. После этого власти Украины начали против них военную операцию. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.