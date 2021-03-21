Сивохо подчеркнул, что он, «как и большинство здравомыслящих людей в Украине», против любой военной агрессии, особенно если есть вероятность гибели мирного населения.
«Не так давно Владимир Путин заявил, что Донбасс в обиду не даст. Это очень обтекаемая формулировка, но я бы не стал проверять, что он имел в виду. Я не разделяю оптимизма диванных экспертов, которые призывают к войне до победного конца», — сказал Сивохо.
Он отметил, что стоит поменять переговорщиков и менять переговорщиков и продолжать попытки решить конфликт мирным путём.
Полностью интервью можно прочитать здесь.