Риторика ненависти и неприятия любых компромиссов на Украине вредит переговорному процессу в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, один из создателей «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо

Сивохо подчеркнул, что он, «как и большинство здравомыслящих людей в Украине», против любой военной агрессии, особенно если есть вероятность гибели мирного населения. Сергей Сивохо о том, что мешает Украине вернуть Донбасс © Facebook, Сергей Сивохо

«Не так давно Владимир Путин заявил, что Донбасс в обиду не даст. Это очень обтекаемая формулировка, но я бы не стал проверять, что он имел в виду. Я не разделяю оптимизма диванных экспертов, которые призывают к войне до победного конца», — сказал Сивохо.

Он отметил, что стоит поменять переговорщиков и менять переговорщиков и продолжать попытки решить конфликт мирным путём.

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