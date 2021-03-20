«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в указе.
Таким образом продлеваются на три года санкции в отношении дочерней структуры Сбербанка, а также Проминвестбанка.
Санкции были введены в 2017 году. Они подразумевают запрет на вывод средств с территории Украины.
Отмечается, что МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.