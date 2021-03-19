За такое решение проголосовали 236 парламентариев. Согласно законопроекту, после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 Министерство здравоохранения страны будет иметь право принимать обязательства от имени Украины.
Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия.
На Украине ситуация с коронавирусом ощутимо ухудшилась. Последнюю неделю число больных резко увеличилось. Киев и еще несколько городов ввели жесткие ограничения, не дожидаясь решения Кабинета министров.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.