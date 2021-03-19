Производителей вакцин на Украине освободили от ответственности за последствия применения этих препаратов. Соответствующий законопроект был принят 19 марта на заседании, которое транслировал телеканал «Рада»

За такое решение проголосовали 236 парламентариев. Согласно законопроекту, после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 Министерство здравоохранения страны будет иметь право принимать обязательства от имени Украины.

Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия.

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Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.