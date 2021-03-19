Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины на закрытом заседании в пятницу, 19 марта, планирует обсудить ухудшающуюся ситуацию с COVID-19 и возможное усиление карантина. Об этом 18 марта рассказала депутат Верховной Рады из фракции «Голос» Юлия Клименко в эфире канала «Украина 24»

«Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены, но и морги», — сказала она.

По словам депутата, решается вопрос, как именно вводить карантинные ограничения — локально или по всей стране, поскольку на Украину пришел британский штамм коронавируса.

В последние месяцы СНБО несколько раз собирался на заседания, по итогам которых был принят ряд резонансных решений: закрытие оппозиционных каналов, введение санкций против одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, национализация предприятия «Мотор Сич» и возбуждение уголовного дела по Харьковским соглашениям 2010 года. Вассерман объяснил, почему СНБО Украины голосует за «любую преступную бредятину» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с COVID-19 остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Мэр Львова Андрей Садовой не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также карантинные ограничения ужесточают в Киеве, Полтаве и Тернополе.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.