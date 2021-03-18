Для лидеров центральноазиатских государств (Узбекистану и Казахстану) сейчас важнее всего сохранить социальную стабильность. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин Айдархан Кусаинов выразил мнение, что узбекская экономика может добавить до 10-12% роста, в то время как Казахстан ставит своей стратегической целью добиться лишь 5% роста.

Эксперт отметил, что сегодня в условиях кризиса население этих стран нищает, денег становится меньше, кормовая база для бизнеса и элит сужается, а конкуренция растет.

«Взять хоть саму тему нашей беседы об узбекско-казахском соперничестве. Она везде отрицается, но она не взялась из ниоткуда. Денег становится меньше, борьба за них становится острее», — указал Грозин.

По его словам, казахам для более-менее стабильного функционирования ресурсовывозящей экономики сейчас нужно привлекать ежегодно как минимум 1,5-2 млрд инвестиций.

Что касается Узбекистана, то для проведения реформ и для того, чтобы прокормить растущее население в условиях дефицита всех ресурсов (земли, воды), тоже нужны деньги, поэтому Ташкент намеревается запустить программу массовой приватизации, уточнил специалист.

В Центральной Азии все вопросы — это всегда вопросы про деньги, а в последнее время это стало особенно остро и особенно заметно, заключил собеседник издания.

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