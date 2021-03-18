Ранее казахстанский экономист Айдархан Кусаинов выразил мнение, что узбекская экономика может добавить до 10-12% роста, в то время как Казахстан ставит своей стратегической целью добиться лишь 5% роста.
Эксперт отметил, что сегодня в условиях кризиса население этих стран нищает, денег становится меньше, кормовая база для бизнеса и элит сужается, а конкуренция растет.
«Взять хоть саму тему нашей беседы об узбекско-казахском соперничестве. Она везде отрицается, но она не взялась из ниоткуда. Денег становится меньше, борьба за них становится острее», — указал Грозин.
По его словам, казахам для более-менее стабильного функционирования ресурсовывозящей экономики сейчас нужно привлекать ежегодно как минимум 1,5-2 млрд инвестиций.
Что касается Узбекистана, то для проведения реформ и для того, чтобы прокормить растущее население в условиях дефицита всех ресурсов (земли, воды), тоже нужны деньги, поэтому Ташкент намеревается запустить программу массовой приватизации, уточнил специалист.
В Центральной Азии все вопросы — это всегда вопросы про деньги, а в последнее время это стало особенно остро и особенно заметно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.