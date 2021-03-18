Сегодня спецслужбы Украины проводят спецоперации на территории РФ, связанные с похищениями и убийствами людей. В частности, телеканал «Россия 24» опубликовал сюжет о группе похитителей, которые в декабре прошлого года пытались насильственно вывезти в Украину ополченца, живущего в Астраханской области.
«Поэтому я бы на их месте особенно не радовался. Когда чаша терпения переполнится, могут быть очень серьезные проблемы. Я не хочу никого пугать. Просто почитайте, что бывает, когда спецслужбы начинают проводить ответные операции. Слава Богу, на Украине на эту тему было тоже достаточно много литературы издано», — категоричен эксперт.
Гаспарян пояснил, что Россия пока не реагирует на эти действия крайне жестко только потому, что она, как бы об этом ни говорил официальный Киев, не находится в состоянии войны с Украиной, иначе ее действия были бы принципиально иными.
Политолог добавил, что пока же российская контрразведка довольно успешно работает, оттачивает свои навыки в этой новой эпохе, и далеко не все провалы украинских спецслужб стали достоянием общественности.
Полностью интервью можно прочитать здесь.