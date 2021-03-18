Вопрос не в том, проводят ли украинские спецслужбы диверсии на территории России, а в том, понимают ли они, что рано или поздно последует жесткий ответ. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Россия должна равняться на Израиль в вопросе реагирования на террористические угрозы © Twitter, Александр Жилин

«Поэтому я бы на их месте особенно не радовался. Когда чаша терпения переполнится, могут быть очень серьезные проблемы. Я не хочу никого пугать. Просто почитайте, что бывает, когда спецслужбы начинают проводить ответные операции. Слава Богу, на Украине на эту тему было тоже достаточно много литературы издано», — категоричен эксперт.

Гаспарян пояснил, что Россия пока не реагирует на эти действия крайне жестко только потому, что она, как бы об этом ни говорил официальный Киев, не находится в состоянии войны с Украиной, иначе ее действия были бы принципиально иными.

Политолог добавил, что пока же российская контрразведка довольно успешно работает, оттачивает свои навыки в этой новой эпохе, и далеко не все провалы украинских спецслужб стали достоянием общественности.

Полностью интервью можно прочитать здесь.