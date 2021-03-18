В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт пояснил, что тем людям, которые пришли к власти на штыках Майдана, проще было взять кучку маргиналов, определить их как форвардов Майдана и взять на вооружение их националистические лозунги.
«А задачи были совсем не те, на которые народ рассчитывал. Люди были за понижение тарифов на самом деле. А их после Майдана повысили. Но никто же об этом не вспомнит. Майдан требовал защиты, в том числе, русского языка. Но и об этом никто не вспомнит. Взяли лозунги кучки маргиналов, которые, я считаю, обслуживали СБУ. Националистов вербовали ещё при Януковиче. И на Майдане, я думаю, у них была задача его дискредитации всякими нацистскими лозунгами», — рассуждает Гожый.
Майдан в широком смысле требовал совсем другого, отсюда и всеобщее разочарование в нем, заключил собеседник издания.
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