Новый сезон украинского шоу «Холостяк» поразил умы зрителей колоритным переводом брани участниц на украинский язык. Об этом написали «Факты» 17 марта

Добкин и Береза обматерили друг друга в прямом эфире © скриншот видео Україна 24 Михаил Заливако, который по-своему решил делать выбор на шоу. Сначала он разделил девушек пополам, поселив 15 из них у леса, а 14 — у озера, а потом выгнал с шоу сразу 9 участниц.

Оставшиеся девушки переживают происходящее как могут, часто реагируя привычным им способом — бранью, но поскольку нецензурная лексика звучит исключительно по-русски, то организаторам проекта приходится переводить выражения на украинский.

Так, в последнем эфире мат одной из девушек «облагородили» и «украинизировали», превратив в «сто чортів в печінку», что не могли обойти вниманием зрители шоу.

«Больше всего в шоу в данный момент нравится перевод матерных слов девочек на украинский», «Запикивание матюгов, а точнее их перевод, — это отдельный вид искусства», — прокомментировали пользователи.

Читайте также: СБУ завела уголовное дело на артистов из РФ по израильскому списку.

Ранее языковед Александр Авраменко объяснил, что нужно разделять мат и «вкусную украинскую брань», ведь явления это разные, хоть и схожие «анатомически».

«Среди бранных слов украинских не так много, но они есть. Они больше связаны с ректальной зоной, или используются слова "свинья", "дидько" или "черт". Например, "дідька лисого" — это классическая украинская брань», — заявил он.

Таким образом языковед отреагировал на предложение властей страны о принятии законопроекта «О противодействии сквернословию». Внесла в парламент его Ольга Богомолец, которая объяснила, что для украинской культуры характерно «совершенно другое пантеистическое измерение ругательства» и что если кто-то «хочет материться — пусть матерится по-украински».