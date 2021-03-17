«Почти полтора года я не обнимала родителей, а сын вообще привык, что бабушка и дедушка — это персонажи из фэйстайма. Добро пожаловать в одесскую семью, и как же бесценны эти моменты тактильности, когда можешь поцеловать любимых мамочку и папочку», — написала Тодоренко.
Она уточнила, что на Украине ее сына Мишу встретили четыре бабушки, два дедушки и один прадедушка, и это не считая всей остальной родни. В конце публикации ведущая призналась, что недавно пересчитала родственников и поняла, что близких у нее 70 человек.
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Живет и работает Тодаренко в Москве вместе с мужем, российским исполнителем Владом Топаловым, данные которого внесены в базу «Миротворец». Также певцу запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма.