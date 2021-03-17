Телеведущая, блогер и уроженка Украины Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостной для нее новостью: впервые за долгое время с тех пор, как начался карантин, она смогла приехать к родным в Одессу. Запись об этом она выложила в Instagram 16 марта

Украинская актриса Сумская отреагировала на обвинения в непатриотичности дочери, переехавшей в РФ © Тоня Паперная/Инстаграм

Она уточнила, что на Украине ее сына Мишу встретили четыре бабушки, два дедушки и один прадедушка, и это не считая всей остальной родни. В конце публикации ведущая призналась, что недавно пересчитала родственников и поняла, что близких у нее 70 человек.

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Живет и работает Тодаренко в Москве вместе с мужем, российским исполнителем Владом Топаловым, данные которого внесены в базу «Миротворец». Также певцу запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма.