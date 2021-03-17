Украинская актриса Ольга Сумская заявила, что ее выводит из себя активное обсуждение ситуации с переездом ее старшей дочери Тони Паперной в Москву. Об этом 54-летняя звезда на днях рассказала в интервью YouTube-каналу TalaVision

«Она уехала туда 10 лет назад, это важно. Поэтому, когда сегодня мне закидывают что-то такое, я сразу делаю "Фас!". Потому что, люди добрые, извините меня, это личная жизнь человека. Вы не имеете никакого права критиковать, обращать внимание, что-то там закидывать», — сказала Сумская.

Бомжи, борщ и извращенцы: украинский актер Ступка сцепился с кинокритиком © Дмитрий Ступка/Инстаграм Бориса Щукина.

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Родители Тони Паперной — Ольга Сумская и Евгений Паперный — расстались в 1991 году, через год после ее рождения. Сейчас актрисе 30 лет, она закончила Щукинское в 2015 году, после чего сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов, в числе которых «Оттепель» и все сезоны «Кухни».

В настоящее время дочь Сумской живет в Москве вместе с гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем, у пары двое детей. Младшему ребенку в апреле исполнится год.