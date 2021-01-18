Звездная мать призналась, что предпочитает не вмешиваться в отношения дочери и Яглыча, не намекает и уж тем более открыто не спрашивает у него, собирается ли он жениться на матери своих детей.
«На Володю? Давление? Это личность. Очень сильный мужчина. Талантливый актер. Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ», — заявила Сумская.
Однако вспомнила, что в своих отношениях с украинским актером Виталием Борисюком, именно она была инициатором свадьбы. Артистка считает, что в последнее время мужчины стали нерешительными, поэтому и сделала сама первый шаг.
Родители Антонины Паперной — Ольга Сумская и Евгений Паперный расстались в 1991 году, через год после ее рождения.
Сама девушка живет в гражданском браке с Яглычем, которой до этого был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой, детей у пары не было.
Ранее Украинская актриса попала в скандал за попытку поговорить на языке гуцулов.