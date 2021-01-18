Наследница украинской актрисы Ольги Сумской артистка Антонина Паперная родила от гражданского мужа российского актера Владимира Яглыча двоих детей. По словам Сумской, ее дочь подсознательно ждет от Яглыча предложения, но советы на этот счет мужчине давать не стоит. Об этом на днях написал «Бульвар гордона»

«В период старческого маразма»: 51-летней Бледанс напомнили, что ей поздно рожать © Эвелина Бледанс/Инстаграм

«На Володю? Давление? Это личность. Очень сильный мужчина. Талантливый актер. Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ», — заявила Сумская.

Однако вспомнила, что в своих отношениях с украинским актером Виталием Борисюком, именно она была инициатором свадьбы. Артистка считает, что в последнее время мужчины стали нерешительными, поэтому и сделала сама первый шаг.

Родители Антонины Паперной — Ольга Сумская и Евгений Паперный расстались в 1991 году, через год после ее рождения.

Сама девушка живет в гражданском браке с Яглычем, которой до этого был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой, детей у пары не было.

Ранее Украинская актриса попала в скандал за попытку поговорить на языке гуцулов.