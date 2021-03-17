Лидер «Европейской солидарности» (ЕС) Петр Порошенко и депутаты от Верховной Рады от его партии готовы взять на поруки Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующие заявления передали перед заседанием в Шевченковском суде адвокатам, сообщила пресс-служба партии 16 марта

Убийство Шеремета: националисты планируют ночевать у ОГПУ ради освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко © REUTERS, Gleb Garanich Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь. Это издевательство над ними. Особенно над "Риффмастером" (Антоненко — ред.), который уже год де-юре не осужден, вина его не доказана, но фактически он сидит за решеткой, что является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. Речь идет о соблюдении элементарных гражданских прав», — заявила депутат от «Евросолидарности» Мария Ионова.

Для Кузьменко адвокаты просят об изменении меры пресечения на личное обязательство или взятие на поруки для обеспечения его права общаться с избирателями в 50-м округе в Донецкой области как кандидата в депутаты Рады от партии Порошенко на довыборах, которые состоятся 28 марта.

«Последние годы мы видим, что почему-то так называемое правосудие пошло именно в круг добровольцев, волонтеров и военнослужащих. День добровольца прошел, и сейчас наступили будни добровольца, поэтому собрались сейчас здесь. Потому что сейчас будни добровольца — это суды», — сказала перед заседанием Кузьменко.

Девятого марта судебное заседание по изменению меры пресечения для Антоненко и Кузьменко было перенесено на 16 марта, а 16 марта — на 23 марта. Таким образом, Кузьменко не сможет соревноваться с другими участниками избирательного процесса.

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Через три года на Украине по делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе, в частности, ветерана-неонациста Антоненко, врача и волонтера Кузьменко и военную медсестру Дугарь. Свою вину они не признают.