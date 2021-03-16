Украина осталась без экспорта картофеля на европейские рынки и рискует остаться без экспорта в Белоруссию. Об этом 16 марта рассказала исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова в комментарии УНН

По ее словам, Украина последние три года экспортирует только молодой картофель и только в Белоруссию. Продукт должен быть трижды проверен на наличие ряда карантинных организмов Госпродпотребслужбой. В прошлом году перечень карантинных организмов в единых карантинных правилах для стран Таможенного союза увеличился с 18 до 23.

По ее словам, посадка картофеля на юге Украины уже началась, а проверки перед посадкой семян на карантинные организмы — нет. Блюдо с десятком имен: какую любимую еду готовят украинцы из картошки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Лабораторные анализы должны продолжаться до 10 суток. Пиковая цена на картофель начинается в майские праздники. Число желающих на юге экспортировать картофель, где началась уже высадка, постоянно увеличивается, соответственно в лабораториях увеличивается очередь. То есть мы не можем в 25 этажей напихать своих картофелин, потому что одновременно проверяется и картофель, и салаты, и другая молодая продукция, что должна путешествовать», — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что январский объем производства на Украине муки является абсолютным месячным минимумом с начала наблюдений в 1999 году и составил 84,9 тыс. тонн.

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины расследует дело о международной преступной схеме, из-за которой Украина ежегодно теряет 2 млрд долларов. Дело касается невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна.