Дипломат отметил, что у Киева нет сил для полноценных военных действий с целью последующего захвата территорий, зато есть возможности для эскалации и «нагнетания ощущения войны». Этого, по его словам, достаточно Зеленскому, который просто хочет отвлечь внимание электората от событий внутренней повестки.
«Думаю, что даже Зеленскому понятно, что он прошел "точку невозврата", и, как раньше, уже не будет, но ему хочется верить, что это завтра будет для него благоприятным. Ему мерещится "маленькая победоносная война", пусть даже на экранах телевизоров, что это изменит к нему отношение "западных партнеров", а это, увы, не так… Его просто используют, как и государство Украина», — заявил Мирошник.
При этом он подчеркнул, что, судя по всему, «точки военной эскалации уже нанесены на карту» Донбасса и обострение неизбежно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.