Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник объяснил, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому военный «план Б» для Донбасса. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Москва предостерегает Киев от силового сценария в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Думаю, что даже Зеленскому понятно, что он прошел "точку невозврата", и, как раньше, уже не будет, но ему хочется верить, что это завтра будет для него благоприятным. Ему мерещится "маленькая победоносная война", пусть даже на экранах телевизоров, что это изменит к нему отношение "западных партнеров", а это, увы, не так… Его просто используют, как и государство Украина», — заявил Мирошник.

При этом он подчеркнул, что, судя по всему, «точки военной эскалации уже нанесены на карту» Донбасса и обострение неизбежно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.