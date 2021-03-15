Если в скором времени донецкие республики войдут в состав России, за этим не последует ничего, кроме очередных санкций и заявлений со стороны Запада. Об этом российский писатель, политик Захар Прилепин сказал в интервью изданию Украина.ру

Москва предостерегает Киев от силового сценария в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков сообщил, что Кремль следит за ситуацией в Донбассе и выражает обеспокоенность в связи с обострением конфликта на линии соприкосновения. Он отметил, что, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, есть опасность провокаций.

По словам Прилепина, все стороны конфликта так или иначе опасаются обострения ситуации. при этом, по мнению политика, оно действительно будет и закончится интеграцией ЛДНР в состав РФ.

«И ничего не произойдет! Будут какие-то санкции, Америка что-то произнесет, Европа как-то пошумит, но ничего не произойдет. И это будет, конечно же, колоссальное удивление и для той же Европы, и для Зеленского, и самое главное для российской элиты, которая этого ужасно боится — санкций, войны… Поэтому надо идти до этого места и понять, что люфт наш необычайно широк», — заявил он.

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