Возможный конфликт президента Владимира Зеленского с Ринатом Ахметовым или Сергеем Левочкиным может закончиться печально, считает политолог Сергей Белашко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».

Стоит отметить, что среди проголосовавших за Харьковские соглашения в Верховной Раде был украинский олигарх Ринат Ахметов.

«Если Зеленский захочет кого-то затронуть, для этого не нужны такие хитрые комбинации. Что касается Рината Ахметова, то бери любую схему, хоть "Роттердам+", перед которым все остальное покажется рождественским утренником», — сказал политолог.

Зеленский против всех: почему силовики нагрянули к Медведчуку и Ахметову © пресс-служба президента Украины Виктором Медведчуком и Петром Порошенко.

«Если он еще ввяжется в какой-то конфликт с Ахметовым и Левочкиным, это будет для него совсем печально. С кем он останется? С [Виктором] Пинчуком? Украинская политика — это олигархия», — добавил эксперт.

В случае конфликта, считает Белашко, Зеленского начнут «мочить» по всем телеканалам.

«Он не сможет с такой же легкостью закрыть одновременно "1+1", "Интер" и телеканал "Украина". У него не будет никакого большинства в парламенте, потому что во фракции "Слуга народа" есть 30 или 40 человек [Игоря] Коломойского, 30 или 40 человек Ахметова, глубоко законспирированные люди Левочкина и так далее. А людей Зеленского, которые готовы за ним идти, таких человек 50. Еще человек 20 — это люди Пинчука, включая того же Никиту Потураева, который показывает, какой он украинский патриот», — заключил политолог.

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