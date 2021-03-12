Центр противодействия дезинформации Украины будет работать как «зонтичная» структура. Об этом 11 марта рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире «Эспрессо.TV»

По его словам, речь идет о «зонтичной» организации, которая будет находиться под крышей Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). В ее деятельности будут участвовать несколько ведомств. Названа дата презентации украинского Центра противодействия дезинформации © пресс-служба президента Украины

«Мы в нашем министерстве работали некоторое время над созданием Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Он готов будет запуститься уже в конце этого месяца. Небольшие, но бюджетные средства на это есть. Мы будем сотрудничать как с украинскими IGO (межправительственными организациями. — Ред.), которые уже долгое время самостоятельно боролись с фейками и манипуляциями, так и с западными партнерами, с ведущими центрами, с Финляндией, Чехией, Латвией», — отметил министр.

По словам Ткаченко, алгоритм действия центра будет иметь три этапа — мониторинг, информирование и противодействие. Новая структура будет работать в Facebook и YouTube. Задачей центра станет демонстрация западным партнерам, что он олицетворяет консолидированную позицию украинской власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время в стране начнет работать Центр противодействия дезинформации. Глава государства выразил надежду, что в будущем центр станет международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.