Новая модель джинсов, придуманная Шнайдер, получила название Wader Jeans, что с английского можно перевести как «голенастые джинсы».
Состоят такие брюки из двух частей: плотно прилегающих к телу шорт и пришитых к ним только с внутренней стороны бедра широких штанин. Голенища напоминают рыбацкие сапоги или броды, которые используются при передвижении по пересеченной местности.
«Джинсы напоминают ботинки для пеших прогулок, с широкой деталью до бедра, которая накрывает узкий крой. Джинсы одновременно мешковатые и сидящие на бедрах, он обеспечивают все, что требуются от пары джинсов — стиль, комфорт и привлекательный вид», — так описала свою новую модель Шнайдер.
Вот только что делать, если пойдет дождь и вода начнет попадать внутрь этих джинсов, дизайнер не сообщила.
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Ранее Ксения Шнайдер презентовала другую радикальную модель, назвав ее «асимметричные джинсы», в которой сочетались широкая и узкая штанины.
Первой из известных персон такой наряд осмелилась надеть певица Селин Дион, а летом 2019 года джинсы были представлены миру на показах Парижской недели моды.