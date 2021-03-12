Украинский дизайнер Ксения Шнайдер представила оригинальную модель джинсов из коллекции сезона осень—зима 2021, назвав свое модное изобретение Wader. Об этом сообщил НВ life 11 марта

Новая модель джинсов, придуманная Шнайдер, получила название Wader Jeans, что с английского можно перевести как «голенастые джинсы».

Состоят такие брюки из двух частей: плотно прилегающих к телу шорт и пришитых к ним только с внутренней стороны бедра широких штанин. Голенища напоминают рыбацкие сапоги или броды, которые используются при передвижении по пересеченной местности.

«Джинсы напоминают ботинки для пеших прогулок, с широкой деталью до бедра, которая накрывает узкий крой. Джинсы одновременно мешковатые и сидящие на бедрах, он обеспечивают все, что требуются от пары джинсов — стиль, комфорт и привлекательный вид», — так описала свою новую модель Шнайдер.

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Ранее Ксения Шнайдер презентовала другую радикальную модель, назвав ее «асимметричные джинсы», в которой сочетались широкая и узкая штанины.

Первой из известных персон такой наряд осмелилась надеть певица Селин Дион, а летом 2019 года джинсы были представлены миру на показах Парижской недели моды.