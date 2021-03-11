Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», где открыла сессию «Мода. Что Украина дает и может дать миру» в костюме оверсайз от местного бренда A.M.G. Запись об этом супруга президента сделала в Instagram 11 марта

«Мода — это один из инструментов культурного влияния. А для жен президентов — это еще и важный инструмент культурной дипломатии. Так уж сложилось, что то, во что я одета, обсуждают громче, чем мои рабочие встречи и проекты. Поэтому, когда меня пригласили выступить на Всеукраинском форуме "Украина 30", я точно знала, о чем хочу поговорить», — начала свою речь Зеленская.

Вечернее платье, туфли и книга: украинская гимнастка разнообразила скучную тренировку на беговой дорожке © Анна Ризатдинова/Инстаграм

Зеленская напомнила о Жаклин Кеннеди, которая своим внешним видом не только задала высокую планку всем первым леди мира, но и позволила им всем быть не просто представительницами мужей, но и женщинами.

По словам супруги Зеленского, каждый свой зарубежный визит она использует в том числе для того, чтобы продемонстрировать миру талант украинских дизайнеров.

«Если несколько лет назад я просто интересовалась модой, то сейчас это превратилось в инструмент моего культурного влияния. Я рассматриваю моду как инструмент культурной дипломатии. Мода — это язык, который понимают везде, и нужно его использовать», — заявила первая леди Украины.

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Между тем, Елена Зеленская получает шквал негативных комментариев относительно своего внешнего вида почти после каждого появления на публике. Граждане Украины критикуют ее за костюмы оверсайз, называя их мешками и балахонами, однако Зеленская продолжает из раза в раз их надевать, несмотря на настоятельные предложения сменить стилиста. На форум, кстати, она пришла в очередном широком костюме.

«Мода — это то, что нам предлагают дизайнеры, а не то, что выбираете Вы», «Опять непонятно в чем», — оценили наряд первой леди граждане государства.