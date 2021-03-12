Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба привел три основных пункта плана по возвращению Крымского полуострова под контроль Украины. Он перечислил их в Twitter 12 марта

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма».

По словам главы МИД, это «исторический документ», который должны были принять еще в 2014 году. Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно над этим работает по инициативе президента», — написал Кулеба.

Как заявил глава МИД, три кита возвращения полуострова в состав Украины — это стратегия, утвержденная СНБО, консолидация усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы» и синергия — восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом и Севастополем.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Саммит «Крымская платформа» в Киеве запланирован на август 2021 года.