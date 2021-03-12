Рано или поздно Казахстан проиграет в экономической борьбе с Узбекистаном, поскольку Ташкент имеет наибольший из всех стран региона уровень диверсификации, а казахстанская экономика сырьевая и односторонняя. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин Айдархан Кусаинов выразил мнение, что узбекская экономика может добавить до 10-12% роста, в то время как Казахстан ставит своей стратегической целью добиться лишь 5% роста.

Эксперт пояснил, что в Узбекистане легкая промышленность, текстильная промышленность, агросектор, горно-металлургический комплекс и машиностроение развиваются примерно одинаково, в то время как около 40% бюджета Казахстана составляют доходы от энергоносителей, и его зависимость от сырья выше, чем у России и Азербайджана.

«В этом смысле опрошенный вами экономист абсолютно прав. По нынешним постковидным временам 5% роста, на мой взгляд, недостижимая для Казахстана величина. О 5% роста они могут только мечтать или, при сильном желании, «нарисовать». Но если они в текущем году выйдут на 2-3%, это уже хорошо. И то это возможно лишь при условии, если будет благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов», — констатировал Грозин.

Если Узбекистан будет наращивать свое экономическое развитие, а Казахстан по-прежнему будет колебаться в пределах 2-3% ежегодного роста, Узбекистан с его 7-10% в среднесрочной перспективе 5-10 лет вполне может сравняться с Казахстаном, заключил собеседник издания.

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