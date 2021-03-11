Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует на следующем заседании принять решение о введении в действие нового пакета санкций против физических и юридических лиц, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта

Так он ответил на вопрос о том, рассматривается ли в СНБО вопрос ввода санкций против бизнесмена Игоря Коломойского.

«На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос, кого это будет касаться, вы узнаете только после заседания СНБО», — сказал он.

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По словам Данилова, на заседании 11 марта рассматривался вопрос о «введении санкций против тех или иных физических и юридических лиц», однако пока только поручено профильным органам «проработать этот вопрос».