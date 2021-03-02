На территорию Украины не пустили российскую актрису театра и кино, Заслуженную артистку РФ Розу Хайруллину. Об этом 2 марта сообщили Vesti.ua со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко

По его словам, артистка прибыла в киевский аэропорт «Борисполь» в понедельник, 1 марта, из Минска, а в ходе контроля пограничники выяснили, что актриса ездила Крым в нарушение установленного украинскими властями порядка посещения полуострова.

Хайруллина заявила, что ездила в Крым с частным визитом весной 2020 года, однако украинские пограничники вменили ей еще несколько пересечений границы без разрешения на то Киева.

На Украине артистка должна была принять участие в киносъемках. Въезд в страну ей запретили сроком на три года, а также наложили штраф, правда, его размеры пока не уточняются.

Российская актриса уже покинула Украину, улетев обратно в белорусскую столицу.

Роза Хайруллина — актриса театра и кино, снималась в сериале «Псих», «Каникулы президента», «Зулейха открывает глаза», «Содержанки». Широкую популярность артистке принесло появление в многосерийном фильме «Ольга», первый сезон которого вышел в 2016 году.

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Аналогичным образом не так давно пограничники Украины поступили с российскими актерами Глафирой Тархановой и Кириллом Гребенщиковым и рок-музыкантом Петром Мамоновым. Всех их просто развернули на границе.

Несмотря на решение жителей Крыма в 2014 году вернуться в состав РФ, власти Украины до сих пор считают территорию своей, поэтому от всех въезжающих в регион требуют просить у них соответствующее разрешение.