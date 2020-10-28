На встречу с послами Зеленская выбрала наряд в стиле кэжуал, созданный украинским дизайнером Катей Сильченко: блузку в полоску и широкие брюки.
В мероприятии приняли участие посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Аргентины Елена Летисия Тереса Микусински, посол Канады Лариса Галадза, временная поверенная по делам США Кристина Квин, посол ФРГ Анка Фельдгузен, посол Финляндии Пяйви Маарит Лайне, посол Хорватии Аница Джамич и посол Черногории Драгица Понорац.
«Приятная встреча с чудесным результатом. Спасибо Симмонс за идею провести неформальную встречу с женщинами — послами иностранных государств в Украине и за гостеприимство! А всем участникам — за открытость и готовность поддерживать Украину», — рокомментировала встречу первая леди Украины.
Не смотря на высокий статус мероприятия, главное внимание пользователи сетей уделили одежде Зеленской, поссоветов ей сменить стилиста.
«Елена, смените, пожалуйста, своего стилиста. Похоже, он вас ненавидит», «Когда вы научитесь одеваться как леди? Что за дизайнер с вами работает? Такое впечатление, что ребенок из маминой шкафы вещи вытягивает и меряет все вместе», «Опять ваш прелестный наряд мешка картопли», «Доярка из Хацапетовки», «Ленкин стилист 1000% порохобот», — написали пользователи.
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Приємна зустріч із практичним результатом 🇺🇦 🇬🇧 🇦🇷 🇨🇦 🇺🇸 🇩🇪 🇭🇷 🇫🇮 🇲🇪 Дякую Послу Великої Британії Мелінді Сіммонс за ідею провести неформальну зустріч з жінками – послами іноземних держав в Україні та за гостинність! А всім учасницям – за відкритість і готовність підтримувати Україну. Ця зустріч – із тих, коли, навіть говорячи різними мовами, говориш однією – мовою спільних цілей і прагнень. А їх у нас багато: об’єднання зусиль наших країн у боротьбі з насильством і створенні рівних можливостей для всіх громадян, обмін досвідом та експертна допомога у реформуванні системи шкільного харчування, сприяння у поширенні україномовних аудіогідів у світі… Сподіваюсь, ця зустріч стане першою з багатьох, а співпраця між нашими країнами – ще більш тісною!