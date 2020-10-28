Первая леди Украины Елена Зеленская подверглась активной критике со стороны подписчиков, после того как выложила в сеть снимки со встречи с женщинами-послами разных стран мира. Отчет о мероприятии супруга президента разместила у себя в Instagram 27 октября

Без сосисок и газировки: Зеленская выдвинула новую идею и попала под раздачу © Instagram Елена Зеленская Катей Сильченко: блузку в полоску и широкие брюки.

В мероприятии приняли участие посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Аргентины Елена Летисия Тереса Микусински, посол Канады Лариса Галадза, временная поверенная по делам США Кристина Квин, посол ФРГ Анка Фельдгузен, посол Финляндии Пяйви Маарит Лайне, посол Хорватии Аница Джамич и посол Черногории Драгица Понорац.

«Приятная встреча с чудесным результатом. Спасибо Симмонс за идею провести неформальную встречу с женщинами — послами иностранных государств в Украине и за гостеприимство! А всем участникам — за открытость и готовность поддерживать Украину», — рокомментировала встречу первая леди Украины.

Не смотря на высокий статус мероприятия, главное внимание пользователи сетей уделили одежде Зеленской, поссоветов ей сменить стилиста.

«Елена, смените, пожалуйста, своего стилиста. Похоже, он вас ненавидит», «Когда вы научитесь одеваться как леди? Что за дизайнер с вами работает? Такое впечатление, что ребенок из маминой шкафы вещи вытягивает и меряет все вместе», «Опять ваш прелестный наряд мешка картопли», «Доярка из Хацапетовки», «Ленкин стилист 1000% порохобот», — написали пользователи.