Украинская певица Ирина Билык презентовала клип на свою песню «Не стримуй погляд», что по-русски означает «Не сдерживай взгляд». Следующее видео артистка задумала снять не на Земле, о чем написала в Instagram 10 марта

Вместо пилона капельница: дочь Поляковой устроила танцы в больнице © Мария Полякова/Инстаграм

«Мечтаю когда-нибудь снять клип на Марсе! Как вы считаете, будет ли это когда-нибудь возможно?» — обратилась певица к поклонникам.

«Зависит от Илона Маска (основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX — ред.)», «Я б тоже от фотосессии на Марсе не отказалась бы», «Уже возможно, я слышала, что планируют полететь на Марс, какой-то богатый набирает к себе в экипаж всех желающих», «Там вас еще не хватало», «вы уже давно там», — ответили исполнительнице пользователи.

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Украинской певице Ирине Билык 50 лет, не так давно она размышляла, не стоит ли ей баллотироваться в президенты Украины, однако фанаты артистки призвали ее одуматься и не лезть в политику, чтобы «не испачкаться».

Периодически исполнительница удивляет своих поклонников странными предложениями или высказываниями. Например, однажды она заявила, что от ее голоса лопаются трубы в доме.