Скандально известный актер Алексей Панин 8 марта поделился пикантными подробностями общения с певицей Людмилой Гурченко, похваставшись, что знаменитую артистку ему удалось усадить себе на колени. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram

«Друзья вспомнили сегодня про Люсю Гурченко, и мне взгрустнулось по ней», — написал Панин в подписи к посту.

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«Если внимательно приглядеться, то можно разглядеть Ирочку (Билык. — Ред.). Клево тогда повеселились в гей-клубе в Киеве. Людмила Марковна блестела, а мы были счастливы от общения с ней», — уточнил он.

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Алексей Панин является невъездным на Украину, а также внесен в базу сайта «Миротворец». В качестве причин на сайте скандально известного списка указано, что артист участвовал в антиукраинских провокациях, посягал на территориальную целостность Украины и не спрашивал разрешения украинских властей при посещении Крыма.

Досталось от радикалов и Ирине Билык: один из ее концертов пытались сорвать критически настроенные граждане, требовавшие от певицы высказаться против политики РФ и ответить на вопрос, чей Крым. Певица пыталась разговаривать, но в итоге подчинилась требованию националистов.

Заслуженная артистка СССР, а также кавалер многочисленных орденов и премий Людмила Гурченко умерла в 2011 году, не застав государственный переворот на Украине и все последовавшие за Майданом события.