В Казахстане все время говорят о необходимости слезть с сырьевой иглы, но так этого и не делают. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов

Казахстан не делает это потому, что это достаточно неприятно и больно в моменте, но сделать это все же придется, считает эксперт.

«Либо мы рано или поздно сами решим потерпеть эти неприятности и вылечиться от болезни, либо очередной кризис или цепочка кризисов продолжит сажать нас на эту иглу, пока это не станет очевидным», — указал Кусаинов.

Если Казахстан хочет слезть с нефтяной иглы, то нужно принять внутреннее политическое решение и иметь внутреннее понимание того, как это будет происходить, и тогда в фигуральном смысле любой ветер будет попутным, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.