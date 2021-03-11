Ранее в Казахстане был утвержден национальный план развития страны до 2025 года. В нем определены основные задачи и параметры нового экономического курса республики с учетом последствий пандемии COVID-19, а также прогнозов по мировому рынку нефти.
Казахстан не делает это потому, что это достаточно неприятно и больно в моменте, но сделать это все же придется, считает эксперт.
«Либо мы рано или поздно сами решим потерпеть эти неприятности и вылечиться от болезни, либо очередной кризис или цепочка кризисов продолжит сажать нас на эту иглу, пока это не станет очевидным», — указал Кусаинов.
Если Казахстан хочет слезть с нефтяной иглы, то нужно принять внутреннее политическое решение и иметь внутреннее понимание того, как это будет происходить, и тогда в фигуральном смысле любой ветер будет попутным, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.