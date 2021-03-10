Украина в последние годы стала превращаться в «мировой центр торговли детьми». Об этом депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Павленко сказал 9 марта в эфире канала «НАШ»

«Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми», — заявил Павленко.

Он отметил, что в 2020 году в Киевской области национальное усыновление вдвое снизилось, при этом вдвое выросло межгосударственное усыновление. Украина стала топ-поставщиком детей в США © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно есть какая-то схема, которая была разрушена и которая начала возрождаться», — предположил депутат.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года Украина вышла на второе место в мире по количеству детей, усыновленных гражданами США.