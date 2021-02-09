Певица Маша Распутина 8 февраля похвасталась новым видео из отпуска, где она позирует в купальнике, демонстрируя фигуру под свой старый хит «Ты меня не буди»

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«Ваше тело за 30 лет совсем не изменилось!», «Женщина — огонь!» — такие комментарии люди оставили под видео артистки.

Многие подписчики отметили и выдающийся бюст певицы, который сложно было бы сохранить без помощи пластических хирургов.

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Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная».

Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась. У Маши Распутиной две дочери: Лидия и Мария, отцом старшей является продюсер Владимир Ермаков, а младшей — второй муж певицы Виктор Захаров.