Украинский певец Виктор Павлик опубликовал снимок из квартиры своей матери, куда он пришел ее поздравлять с 8 Марта. Соответствующий пост 9 марта артист разместил у себя в Instagram

«Мама счастлива», — подписал запись исполнитель.

Украинский язык поставил в тупик дочь Оли Поляковой © Мария Полякова/Инстаграм

«А по вашей маме не скажешь, что она счастлива, у нее грусть в глазах», «Какая бедная квартира у вашей мамы, может, побелите ей стены?» — написали подписчики артиста.

Он пояснил поклонникам, что его мама отказывается принимать от него помощь, а наоборот, все время предлагает дать сыну денег из своей мизерной пенсии.

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Размер выплаты по старости своей мамы артист назвал еще в начале февраля. Оказалось, что женщина получает от государства около 1,3-1,5 тыс. гривен (3,5-4 тыс. руб.), из них ровно 800 гривен (2,1 тыс. руб.) платит за газ.

К слову, прожиточный минимум на Украине сейчас составляет 2189 гривен (5,8 тыс. руб.).

Виктор Павлик — уроженец Тернопольской области, Народный артист Украины. На данный момент исполнитель женат уже в 4-й раз, и скоро у него будет ребенок. Для Павлика он будет уже третьим, от предыдущих отношений у певца родились сын и дочь.