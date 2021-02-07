Украинский певец Виктор Павлик озвучил, какую пенсию получает его 81-летняя мать и как пожилая женщина живет на эти деньги. Об этом артист рассказал в интервью, которое 4 февраля размещено на YouTube-канале Dorotye

Экономист объяснил, почему на Украине самые маленькие пенсии в Европе © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Певец признался, что даже в этих условиях его мать отказывается принимать от него помощь, а наоборот, старается помочь ему материально.

«Она 100–200 гривен (270–540 руб. — ред.) на еду тратит, на телефон — 100 гривен. Я иногда тихонько ей телефон пополняю. Маме хватает. Она мало ест — чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой. Она говорит: "Мне не на что их тратить". Она откладывает себе на похороны. Ну, наоткладывала уже», — рассказал певец.

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Виктор Павлик — уроженец Тернопольской области, народный артист Украины. На данный момент исполнитель женат уже в 4-й раз, и скоро у него будет ребенок. Для Павлика он будет уже третьим, от предыдущих отношений у певца родились сын и дочь.