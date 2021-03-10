Детективы шоу пытались угадать скрытую в образе солнца женщину, открытыми у которой оказались только руки. Они показались поп-королю очень знакомыми, о чем он и начал рассуждать, предполагая, что в ответах на вопросы дама под ликом солнца соврала. Другие детективы шоу удивились, уточнив, не читает ли Киркоров теперь мысли.
«Ну я же не зря правнук Ванги. Вы что, не знали? Ну але, вы что? Обращайтесь, я предсказываю, вожу, ворожу, пою в любой тональности», — ответил он.
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К слову, много раз в самых разных интервью исполнитель рассказывал, что его отец Бедрос Киркоров несколько раз ездил к землячке, болгарской ясновидящей Ванге, стоял в очереди, чтобы попасть к ней, а она предсказала, что сын мужчины станет известным, держа в руках какой-то предмет, похожий на палку.