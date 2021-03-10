Певец Филипп Киркоров, который выполняет роль председателя жюри на российском шоу «Маска», во время отгадывания очередной знаменитости, скрытой под маской, сделал громкое заявление о своих корнях. Соответствующее видео опубликовал на днях канал НТВ

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«Ну я же не зря правнук Ванги. Вы что, не знали? Ну але, вы что? Обращайтесь, я предсказываю, вожу, ворожу, пою в любой тональности», — ответил он.

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К слову, много раз в самых разных интервью исполнитель рассказывал, что его отец Бедрос Киркоров несколько раз ездил к землячке, болгарской ясновидящей Ванге, стоял в очереди, чтобы попасть к ней, а она предсказала, что сын мужчины станет известным, держа в руках какой-то предмет, похожий на палку.