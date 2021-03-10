Старшая дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Мария заявила, что не владеет в полной мере украинским языком, из-за чего некоторые произведения школьной программы ставят ее в тупик. Соответствующее видео девушка опубликовала в сториз Instagram 9 марта

«Куда дели коноплю?»: украинцам не понравилась переделанная песня для «Евровидения» © Facebook, Go-A Band Василия Стефаника. Полякова-младшая призналась, что с украинским у нее не все идеально, отчего сочинение по теме произведения стало для нее практически непосильной задачей.

«Ничего не имею против украинской литературы, но прочитаю вам Василия Стефаника "Каменный крест"… Нет, ну я, конечно, плохо знаю украинский, ну типа, я могу читать, я могу писать, но не до такой же степени», — заявила Мария.

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Ранее мать девушки, певица Оля Полякова, также в сториз поделилась со своими поклонниками информацией о том, что усиленно учит украинский язык, чтобы выступать на сцене и сидеть в жюри украинских конкурсов.

Исполнительница была одной из тех, кто с воодушевлением воспринял новый закон страны, в рамках которого вся сфера обслуживания теперь обязана разговаривать с клиентами только по-украински. Артистка пояснила тогда, что люди в стране не могут разговаривать на чужом языке, и она будет счастлива, что ее дети будут владеть родной речью.