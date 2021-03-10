Власти Зимбабве на днях одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования при вакцинации населения, передает Reuters

«Отличная вакцина»: президент Венесуэлы сделал прививку «Спутником V» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Всего планируется привить более девяти миллионов человек из примерно 11,7 миллиона жителей.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы: помимо Италии, соответствующие договоренности имеются с Германией, Францией и Испанией. «Спутник V» зарегистрирован уже в более чем 40 странах.