Помимо «Спутника V», были выданы аналогичные разрешения на применение препаратов из Китая Sinopharm и Sinovac Biotech, а также индийской вакцины Covaxin. Частные компании тоже смогут ввозить в страну вакцины для своих сотрудников, однако только из утвержденного властями списка.
Всего планируется привить более девяти миллионов человек из примерно 11,7 миллиона жителей.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы: помимо Италии, соответствующие договоренности имеются с Германией, Францией и Испанией. «Спутник V» зарегистрирован уже в более чем 40 странах.