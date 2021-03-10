Экономическое и политическое влияние Китая на Казахстан не настолько значимо, чтобы руководству республики нужно было принимать особые меры для обеспечения безопасности. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео Телеканал Сталинград Касым-Жомарт Токаев ранее призывал на бояться «тесных объятий» Китая, отмечая, что между странами происходит взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Однако в китайских СМИ публиковались тексты о том, что Казахстан якобы издревле находился в составе Китая и якобы хочет вернуться домой.

Эксперт отметил, что влияние Китая на Казахстан, в отличие от ситуации в Киргизии, не настолько значимо, чтобы он мог отобрать у республики деньги или ресурсы, либо же навязать свою волю по другим вопросам.

«Такого нет. Это видно по незначительному объему долгов и другим показателям. Не думаю, что существует вопрос относительно того, что нужно как-то обезопасить себя от этого влияния. В Казахстане во всяком случае», — указал Кусаинов.

Экономическое и политическое влияние Китая на Казахстан не настолько значимо, чтобы говорить о принятии каких-то особых решений для защиты от возможных посягательств Пекина, кроме как дипломатических методов, заключил собеседник издания.

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