Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинский язык в стране уже достаточно защищен, а те, кто пиарится на этом, раскалывают страну. Его слова приводит РИА Новости 9 марта

Зеленский отметил, что в конституции страны указано, что единственным государственным языком является украинский, и «все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви — это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей».

«Направлены все эти последствия на раскол в обществе… поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, считаю, что украинский язык полностью защищен», — сказал Зеленский.

Что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко.

Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Галина Лекунова: Я не знаю, что не так с этими людьми © Facebook, Галина Лекунова

Также резко выросло количество угроз в адрес русскоязычных украинцев, желающих говорить на родном, а не государственном языке, дошло и до вооруженных нападений.

Так, 14 февраля бывший нардеп от «Свободы» напал с ножом на посетителя кафе, вступившегося за официантку, говорившую по-русски. Пострадавший получил резанные раны.