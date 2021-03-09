По его словам, на Украине уже несколько лет идет война между информацией и дезинформацией.
Дезинформаторы, утверждает Зеленский, преследуют «страшные цели».
«Про то, что нашим защитникам на фронте запрещено стрелять, или когда называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует их действия. Ведь в гонке за собственной популярностью готовы подвергнуть опасности жизни и здоровье украинцев», — сказал президент Украины.
Ранее лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в Верховной Раде раскритиковал вакцину от коронавируса AstraZeneca, которой прививают граждан Украины, назвав ее «говном».