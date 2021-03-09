Президент Владимир Зеленский считает, что Украина подвергается нападкам не только извне, но и страдает от атак внутренних врагов. Об этом украинский лидер заявил 9 марта на открытии всеукраинского форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм»

Порошенко назвал «говном» закупленную властями Украины вакцину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дезинформаторы, утверждает Зеленский, преследуют «страшные цели».

«Про то, что нашим защитникам на фронте запрещено стрелять, или когда называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует их действия. Ведь в гонке за собственной популярностью готовы подвергнуть опасности жизни и здоровье украинцев», — сказал президент Украины.

Ранее лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в Верховной Раде раскритиковал вакцину от коронавируса AstraZeneca, которой прививают граждан Украины, назвав ее «говном».