Украинские власти работают над пожизненной блокировкой вещания закрытых оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Об этом 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме «Украина 30», который транслировался в Facebook

«Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан», — добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Пресс-секретарь Зеленского объяснила, чем Порошенко лучше Медведчука © Facebook, Iuliia Mendel

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. На базе закрытых каналов был создан и начал вещание телеканал «Первый независимый», однако через несколько часов после выхода в эфир он был заблокирован по требованию СБУ.

По данным СМИ, телеканал «Первый независимый» Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.